В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

В понедельник и вторник в Москве и Московской области из-за порывистого ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Предупреждение о сильном ветре действует с 9.00 понедельника, 21 сентября, до 21.00 вторника, 22 сентября.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в российской столице на всю предстоящую неделю. Синоптики, в частности, предупреждали о ветре в начале, однако позже, по информации специалистов, москвичей будет ждать солнечная погода.