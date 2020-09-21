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В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

Роман Захаров
05:48 21.09.2020
Предупреждение действует с 9.00 понедельника, 21 сентября, до 21.00 вторника, 22 сентября.
В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В понедельник и вторник в Москве и Московской области из-за порывистого ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Предупреждение о сильном ветре действует с 9.00 понедельника, 21 сентября, до 21.00 вторника, 22 сентября.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в российской столице на всю предстоящую неделю. Синоптики, в частности, предупреждали о ветре в начале, однако позже, по информации специалистов, москвичей будет ждать солнечная погода.

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