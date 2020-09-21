Одиннадцать россиян стали «заложниками» севшего на мель финского парома

У берегов Финляндии сел на мель паром, на борту которого находятся 11 россиян. Как сообщили в нашем посольстве в Хельсинки, все они уже сняты с судна, доставлены на берег и размещены в гостиницах.

Пострадавших нет - ни среди наших соотечественников, ни среди других пассажиров и членов экипажа. Всего на пароме, который следовал из Турку в Стокгольм, было около трехсот человек.

Само судно сейчас по-прежнему стоит возле финского острова Ярсе. К месту происшествия отправлены буксиры, которые попытаются снять паром с отмели.