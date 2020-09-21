Эксперт рассказал, какие проблемы могут возникнуть у россиян при погашении ипотеки маткапиталом

При погашении ипотечного кредита материнским капиталом у россиян могут возникнуть проблемы. Об этом рассказал исполнительный директор кредитного центра «Финансовый сервис», эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.

«После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты», - объяснил специалист в беседе с РИА Новости.

Также, по словам Романова, трудности могут возникнуть и при последующей продаже недвижимости, поскольку, согласно действующему законодательству, ребенок при погашении ипотеки маткапиталом должен стать собственником недвижимости, из-за чего продать ее потом будет непросто.

Напомним, что ипотека либо иной жилищный кредит дает возможность воспользоваться материнским капиталом сразу и не ждать, пока ребенку исполнится три года. При других способах использования маткапитала достижение ребенком определенного возраста является обязательным условием.