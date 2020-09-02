На Украине избили депутата Верховной рады
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное легкое телесное повреждение».
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В среду, 2 сентября, в Киеве неизвестный нанес несколько телесных повреждений депутату Верховной рады, говорится в сообщении на сайте управления Национальной полиции страны.
«Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт. На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия», - уточняется в сообщении.
На данный момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 125 УК Украины - «Умышленное легкое телесное повреждение».
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Накануне в правительственном квартале Украины был задержан мужчина с гранатой.