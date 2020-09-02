В стране и мире На Украине избили депутата Верховной рады Светлана Головина На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное легкое телесное повреждение». © Фото: MOI of Ukraine, Globallookpress В среду, 2 сентября, в Киеве неизвестный нанес несколько телесных повреждений депутату Верховной рады, говорится в сообщении на сайте управления Национальной полиции страны. «Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт. На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия», - уточняется в сообщении. На данный момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 125 УК Украины - «Умышленное легкое телесное повреждение». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Накануне в правительственном квартале Украины был задержан мужчина с гранатой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует