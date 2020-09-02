Полковник казанской полиции устроил стрельбу по подчиненным

Прокуратура Татарстана начала проверку размещенных в Сети видео, на котором полковник казанской полиции стреляет по подчиненным. На ролике мужчина в форме заряжает, предположительно, пневматическую винтовку, идет по коридору и открывает огонь по людям. Слышны выстрелы и крики людей. Последствия инцидента остаются за кадром. Предположительно, пострадали три человека.

По информации местных СМИ, запись могла быть сделана еще год назад, но тогда инцидент попытались скрыть. Также предполагается, что у полковника были сложные отношения с подчиненными.

Сегодня в отдел полиции выехал прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров - проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы из числа сотрудников отдела полиции. По факту произошедшего в МВД начали внутреннее расследование. По итогам служебной проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту, передает KazanFirst.