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В Совфеде констатировали нежелание Вашингтона обсуждать вопросы продления ДСНВ

Ян Брацкий
04:45 21.09.2020
В Совете Федерации ультимативный тон США сочли недопустимым и отметили нежелание Вашингтона договариваться по проблемному вопросу.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Konstantin Kokoshkin Globallookpress

Власти США хотят на своих условиях продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Вашингтон намерен добиваться, чтобы Россия согласилась с предлагаемыми требованиями до президентских выборов в США. Иначе эти условия могут измениться.

Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил спецпредставитель Белого дома Маршалл Биллингсли. По его словам, США готовы уже завтра заключить меморандум по контролю над вооружениями. Но если истекающий в феврале договор продлен не будет, то Вашингтон угрожает начать модернизацию своих ядерных сил.

На это заявление уже отреагировали в Совете Федерации. Глава комитета по международным делам Константин Косачев отметил, что ультимативный тон американских заявлений по СНВ вряд ли говорит о желании договориться.

Официальную позицию Москвы на минувшей неделе озвучила представитель МИД Мария Захарова. Отвечая на вопрос телеканала «Звезда», она подчеркнула готовность России к продлению договора СНВ-3 без каких-либо предварительных условий.

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