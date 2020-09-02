Netflix будет полностью локализован в России
НМГ совместно с Netflix уже трудятся над полной локализацией сервиса.
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Американский сервис Netflix будет полностью локализован в России. Этим займется «Национальная медиа группа» (НМГ), которая становится оператором сервиса на территории РФ.
«Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России», - заявила генеральный директор НМГ Ольга Паскина.
Она отметила, что НМГ совместно с Netflix уже трудятся над полной локализацией сервиса в России. Слова Паскиной приводит «Интерфакс».