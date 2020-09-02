В стране и мире Netflix будет полностью локализован в России Кирилл Васин НМГ совместно с Netflix уже трудятся над полной локализацией сервиса. © Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Американский сервис Netflix будет полностью локализован в России. Этим займется «Национальная медиа группа» (НМГ), которая становится оператором сервиса на территории РФ. «Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России», - заявила генеральный директор НМГ Ольга Паскина. Она отметила, что НМГ совместно с Netflix уже трудятся над полной локализацией сервиса в России. Слова Паскиной приводит «Интерфакс». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует