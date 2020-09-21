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Стоянов раскрыл размер своей пенсии

Ян Брацкий
04:18 21.09.2020
Кроме фиксированной выплаты актер получает надбавки за звание Народного артиста и государственные награды.
Стоянов раскрыл размер своей пенсии
© Фото: Anatoly Lomohov Russian Look Globallookpress

Знаменитый российский актер театра и кино Юрий Стоянов назвал сумму своей пенсии. В разговоре с корреспондентом Ura.ru он признался, что в месяц получает 23 тысячи рублей.

К тому же, по словам Стоянова, ему полагаются некоторые надбавки, в том числе за звание Народного артиста Российской Федерации.  

«Московская надбавка за звание народного артиста - 30 тысяч рублей. Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя и еще какая-то маленькая надбавка за государственные награды. Со всеми надбавками мои выплаты составляют где-то 61 тысячу рублей. В следующем году дочке исполнится 18 лет, уже будет меньше», - сказал Стоянов.  

Юрий Стоянов известен широкому зрителю по участию в популярной телевизионной юмористической программе «Городок». Кроме того, актер исполнил роли в фильмах «Ландыш серебристый», «Человек у окна», «Двенадцать» и других.

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