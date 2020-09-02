В стране и мире Лавров: в Белоруссии находятся около 200 экстремистов с Украины Светлана Головина По словам министра, специальные лагеря по подготовке находятся в Волынской и Днепропетровской областях. © Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на территории Белоруссии на данный момент пребывают порядка 200 экстремистов с Украины. «По нашим оценкам, около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь», - сказал глава МИД на пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. По словам Лаврова, специальные лагеря по подготовке находятся в Волынской и Днепропетровской областях. Незадолго до этого министр заявил, что Белоруссия впервые столкнулась с угрозой дестабилизации, которая происходит не без активного вмешательства извне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует