В стране и мире Песков подтвердил выступление Путина на Генассамблее ООН Светлана Головина Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. © Фото: пресс-служба президента РФ Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил видеовыступление Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблее ООН. По предварительным данным, обращение Путина намечено на 20-е числа сентября. «Это 20-е числа, как вы понимаете, еще время есть, конечно же, выступление на Генассамблее - это всегда серьезное выступление, которое требует времени на подготовку», - сказал Песков. Онлайн-формат встречи лидеров стран был принят с учетом эпидемиологической ситуации в мире. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует