Песков подтвердил выступление Путина на Генассамблее ООН
Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил видеовыступление Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблее ООН.
По предварительным данным, обращение Путина намечено на 20-е числа сентября.
«Это 20-е числа, как вы понимаете, еще время есть, конечно же, выступление на Генассамблее - это всегда серьезное выступление, которое требует времени на подготовку», - сказал Песков.
Онлайн-формат встречи лидеров стран был принят с учетом эпидемиологической ситуации в мире.
Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября.