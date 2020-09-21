Эксперт рассказал, как правильно есть виноград

Виноград - довольно популярное во всем мире лакомство, являющееся не только вкусным, но еще и полезным. Однако, как рассказал в беседе с радио Sputnik агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов, употребляя в пищу этот продукт следует соблюдать ряд рекомендаций, чтобы не нанести вред здоровью.

В частности, по словам специалиста, виноградом не стоит злоупотреблять, поскольку все его столовые сорта содержат большое количество сахара, причем в основном в виде быстро усваивающихся глюкозы и фруктозы.

«Вы вроде бы съели ветку винограда, а она может и килограмм весить, и получаете 150 граммов фруктозы, это серьезнейший удар по организму», - объяснил Викулов.

Эксперт также напомнил, что виноградники часто обрабатывают разными химикатами для защиты от вредителей. Во многих районах возделывания это препараты меди, серы, фунгициды. В этой связи агроном посоветовал мыть ягоды особым образом.

«На винограде легко можно заметить применение химикатов, особенно препаратов меди - голубоватые застывшие капли. Это смывается, но далеко не все и не полностью. Виноград - это не яблоко, не банан, не цитрусовые, которые можно почистить... Виноград мы едим целиком, поэтому необходимо тщательно промывать его. Вплоть до того, что есть рекомендация промывать в слабом растворе уксуса неоднократно», - сказал Владимир Викулов.

При выборе винограда специалист по сельскому хозяйству посоветовал смотреть на его происхождение, дату, внешний вид и сезон.

«Если, условно, написано, что виноград из Марокко, а там сейчас весна, то, скорее всего, либо он прошел длительную стадию хранения, либо он совершенно не из Марокко. Основной сезон винограда начнется чуть позже – сентябрь, октябрь, ноябрь виноград созревает», - объяснил он.

Викулов при этом подчеркнул, что многие сорта винограда пригодны для длительного хранения.