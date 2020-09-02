Глава МИД Белоруссии поблагодарил РФ за взвешенную и четкую позицию по ситуации в стране

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым поблагодарил РФ за взвешенную и четкую позицию по ситуации в республике.

«Хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Белоруссии. Очевидно, что взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела республики», - заявил Макей.

Он также отметил, что в стране удалось избежать украинского сценария цветной революции. Макей подчеркнул, что позиция России поможет направить ситуацию в спокойное русло.

Лавров в свою очередь отметил, что ЕС и НАТО делают деструктивные заявления по поводу ситуации в Белоруссии. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва считает сомнительной идею о посредничестве в урегулировании положения извне, в том числе со стороны ОБСЕ. При этом РФ надеется, что ситуация в Белоруссии будет урегулирована в рамках закона без внешнего вмешательства.