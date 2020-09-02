Песков: Россия не обсуждает вопрос о размещении военной базы в Белоруссии

Вопрос о размещении на территории Белоруссии российской военной базы не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вопрос не на повестке дня», - сказал официальный представитель Кремля.

Также, комментируя необходимость по сотрудничеству военных ведомств государств, Песков акцентировал внимание на том, что Москва и Минск состоят в Организации договора о коллективной безопасности и их связывают двусторонние отношения в самых разных областях.

Ранее стало известно, что с рабочим визитом в Белоруссию 3 сентября приедет премьер-министр России Михаил Мишустин.