Песков: Россия не обсуждает вопрос о размещении военной базы в Белоруссии
Также пресс-секретарь отметил, что Минск и Москву связывают двусторонние отношения в самых разных областях.
© Фото: пресс-служба президента рф
Вопрос о размещении на территории Белоруссии российской военной базы не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вопрос не на повестке дня», - сказал официальный представитель Кремля.
Также, комментируя необходимость по сотрудничеству военных ведомств государств, Песков акцентировал внимание на том, что Москва и Минск состоят в Организации договора о коллективной безопасности и их связывают двусторонние отношения в самых разных областях.
Ранее стало известно, что с рабочим визитом в Белоруссию 3 сентября приедет премьер-министр России Михаил Мишустин.