Названы время и место похорон Бориса Клюева

Народный артист России актер Борис Клюев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве 4 сентября. Об этом рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

«Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище 4 сентября», - приводит слова Михайловой агентство «Москва».

Борис Клюев умер во вторник нa 77-м году жизни. В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием.

Борис Клюев широко известен российскому телезрителю благодаря ролям в таких фильмaх, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и докторa Ватсона», «Михайло Ломоносов», «ТАСС уполномочен заявить...», а также в телесериале «Воронины».