Песков: Путин всегда хранит в своем сердце память о Беслане
В результате захвата террористами школы в 2004 году погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в этом году не примет участия в мероприятиях в память о трагедии в Беслане.
«У президента не предусмотрено участие в каких-то мемориальных мероприятиях по Беслану», - сказал официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, «память о Беслане хранится в сердце президента, она будет всегда, как и у любого россиянина».
Трагедия в Беслане произошла в 2004 году. В результате захвата террористами школы №1 погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети.