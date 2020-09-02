Песков назвал регионы РФ с высоким популяционным иммунитетом к COVID-19
По словам пресс-секретаря президента РФ, среди таких регионов оказались Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Амурская область, Татарстан, Мурманская, Астраханская и Тюменская области.
© Фото: ThisisEngineering RAEng, unsplash.com
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал регионы РФ, в которых популяционный иммунитет к COVID-19 превысил 20%.
«Было исследование, в 11 из 26 регионов уровень популяционного иммунитета составил более 20%», - отметил Песков.
По его словам, среди таких регионов оказались Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Амурская область, Татарстан, Мурманская, Астраханская и Тюменская области.