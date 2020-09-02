Мишустин посетит Минск 3 сентября

В четверг, 3 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Белоруссию.

«Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства России Михаила Мишустина», - сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Также в ходе встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем Лавров сообщил о том, что в ближайшее время президент республики Александр Лукашенко посетит столицу.

Недавно, 31 августа, встречу лидеров России и Белоруссии анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане требуют аннулировать итоги президентских выборов и проведения нового голосования.