Мишустин посетит Минск 3 сентября
Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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В четверг, 3 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Белоруссию.
«Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства России Михаила Мишустина», - сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.
Также в ходе встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем Лавров сообщил о том, что в ближайшее время президент республики Александр Лукашенко посетит столицу.
Недавно, 31 августа, встречу лидеров России и Белоруссии анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане требуют аннулировать итоги президентских выборов и проведения нового голосования.