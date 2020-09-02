ФСБ задержала банду оружейников в девяти регионах России
По версии следствия, злоумышленники занимались восстановлением разных образцов оружия с целью их дальнейшего сбыта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Целую сеть подпольных оружейников в девяти российских регионах ликвидировали сотрудники ФСБ.
Нелегальные мастерские действовали в Крыму, Подмосковье, Ленинградской области, Сибири и на Урале.
По версии следствия, злоумышленники занимались восстановлением разных образцов оружия с целью их дальнейшего сбыта. У задержанных изъяли пистолеты, автоматы, винтовки, а также гранаты и патроны различного калибра.