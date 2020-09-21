Тайна мертвых ворон: почему под Саратовом массово гибнут птицы
Пользователи Интернета выдвигают самые разные версии произошедшего: это и громкий фейерверк, и излучение 5G, и даже птичий грипп.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: рixabay
В Саратовской области выясняют причины массовой гибели птиц. Мертвых пернатых обнаружили в Балакове прямо на дороге.
В Сети появилось множество видео и фотографий, которые публикуют очевидцы. На кадрах видно, что трасса усеяна десятками ворон.
Пользователи выдвигают самые разные версии: это и громкий фейерверк, и излучение 5G, и даже птичий грипп, к слову, его очаг недавно нашли в одном из районов области.
Сейчас место обследуют специалисты, которые уже взяли пробы биоматериала.