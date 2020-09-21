Путин наградил врачей за вклад в борьбу с COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил 20 медицинских работников за вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Сообщение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отличившиеся врачи были удостоены почетных званий, а также орденов и медалей, включая орден Александра Невского, орден Пирогова и медаль Луки Крымского, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Столь высокие награды были присвоены за большой вклад в борьбу с COVID-19 и проявленную самоотверженность при исполнении служебного и гражданского долга, говорится в документе.

В частности, государственные награды получили группа сотрудников Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, а также главврач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан.