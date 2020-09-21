МЧС: интенсивность в эпицентре землетрясения под Иркутском составила 8 баллов из 12

Интенсивность в эпицентре землетрясения в Иркутской области составила 8 баллов. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что в самом Иркутске сила сейсмической активности составила 5-6 баллов. Данных о разрушениях и пострадавших к настоящему моменту не поступало.

«В 2.05 (21.05 мск) сейсмособытие, эпицентр в 15 километрах от населенного пункта Култук Слюдянского района. Интенсивность в эпицентре - 8 баллов. В городе Иркутске - 5-6 баллов. Разрушений, пострадавших нет», - информирует экстренное ведомство.

Ранее в Главном управлении МЧС по Иркутской области сообщили, что произошло землетрясение в 15 километрах от поселка Култук в Слюдянском районе. Спустя 15 минут после землетрясения, по данным спасателей, произошел афтершок.

Интенсивность, или сила землетрясения, в отличие от магнитуды измеряется в баллах (в РФ - по 12-балльной шкале) и зависит от нескольких факторов: расстояния до очага сейсмоактивности, глубины центра, типа горных пород и некоторых других.