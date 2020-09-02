Центр Гамалеи сообщил о единственном случае повторного заражения COVID-19
По словам специалиста, между заболеваниями прошло 148 суток.
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Специалист НИЦ имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что на данный момент доказан только один клинический случай повторного заражения коронавирусом.
«Между заболеваниями прошло 148 суток», - отметил эксперт.
Также Лисицын добавил, что еще один подобный случай рассматривается в Туве.
«Пока вердикт, действительно ли это повторное заражение или нет, не поставлен», - сказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее в НИЦ им. Гамалеи сообщили, что готовятся начать новые испытания первой вакцины от коронавируса, разработанной совместно со специалистами Минобороны России, на добровольцах старше 60 лет.