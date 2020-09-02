В стране и мире Коронавирус Центр Гамалеи сообщил о единственном случае повторного заражения COVID-19 Светлана Головина По словам специалиста, между заболеваниями прошло 148 суток. © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Специалист НИЦ имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что на данный момент доказан только один клинический случай повторного заражения коронавирусом. «Между заболеваниями прошло 148 суток», - отметил эксперт. Также Лисицын добавил, что еще один подобный случай рассматривается в Туве. «Пока вердикт, действительно ли это повторное заражение или нет, не поставлен», - сказал специалист в эфире телеканала «Россия 24». Ранее в НИЦ им. Гамалеи сообщили, что готовятся начать новые испытания первой вакцины от коронавируса, разработанной совместно со специалистами Минобороны России, на добровольцах старше 60 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует