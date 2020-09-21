В Иркутске введен режим повышенной готовности после землетрясения

Власти Иркутска ввели в городе режим повышенной готовности после землетрясения. Дежурные службы областного центра приступили к сбору информации о возможных последствиях подземных толчков, которые ощущались во многих регионах Иркутской области.

«По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введен режим повышенной готовности. Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков. Два экипажа аварийно-спасательной службы МКУ г. Иркутска "Безопасный город" осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий. Жертв и разрушений не выявлено», - говорится в сообщении на сайте администрации Иркутска.

Власти призывают горожан проявлять осторожность и не паниковать, а в случае возникновения экстремальных ситуаций звонить по телефонам оперативных служб.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук в Слюдянском районе.

По данным ведомства, пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Спустя 15 минут в регионе были зафиксированы несколько более слабых афтершоков.