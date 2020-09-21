Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Иркутске введен режим повышенной готовности после землетрясения

Ян Брацкий
23:13 21.09.2020
Жителей областного центра призывают не паниковать, пока представители оперативных служб собирают информацию о возможных разрушениях.
В Иркутске введен режим повышенной готовности после землетрясения
© Фото: Anton Luhr http, imagebroker.com, Globallookpress

Власти Иркутска ввели в городе режим повышенной готовности после землетрясения. Дежурные службы областного центра приступили к сбору информации о возможных последствиях подземных толчков, которые ощущались во многих регионах Иркутской области.

«По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введен режим повышенной готовности. Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков. Два экипажа аварийно-спасательной службы МКУ г. Иркутска "Безопасный город" осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий. Жертв и разрушений не выявлено», - говорится в сообщении на сайте администрации Иркутска.

Власти призывают горожан проявлять осторожность и не паниковать, а в случае возникновения экстремальных ситуаций звонить по телефонам оперативных служб.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук в Слюдянском районе.

По данным ведомства, пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Спустя 15 минут в регионе были зафиксированы несколько более слабых афтершоков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.