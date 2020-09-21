«Тормозной путь все видели»: друг участника громкого ДТП в центре Москвы раскрыл детали аварии

Друг водителя Эльмана Г., который оказался участником ДТП в центре Москвы на Остоженке, рассказал «Звезде» о деталях аварии и пострадавших в результате происшествия.

Аркадий Меклер отметил, что его друг несколько часов находился в машине ДПС, откуда его отказывались выпускать. Мужчина подтвердил, что в результате ДТП пострадали три человека.

«Одного человека увезли на скорой в тяжелом состоянии. Другой человек (водитель Infiniti) сейчас находится в машине ДПС, его не выпускают поговорить, у него сломан нос, весь в крови», - подчеркнул Меклер.

По его словам, ему удалось пообщаться с другом только по телефону.

«С ним на переднем сидении была пассажирка. Ее увезли на скорой, но ее состояние более или менее. Скорость, с которой двигалось авто, была небольшая, хотя на видео кажется, что машина двигалась быстро. Но тормозной путь все видели», - заявил Аркадий.

По его словам, друг рассказал ему по телефону, что за несколько секунд до ДТП ехал прямо с небольшой скоростью.

«Далее выехала машина, он ударил в ее заднее левое крыло, и от испугу свернул направо. Далее машине не хватило тормозов, чтобы остановиться. Хочется, чтобы у пострадавших в итоге все было хорошо», - отметил друг участника ДТП.

Также, по его словам, сотрудники ГАИ сказали, что их (пострадавших) увезли на скорой. Погибших нет, пострадавших трое, хотя сначала сказали, что двое, заявил Меклер.

«Самочувствие у меня более или менее. Я ехал на зеленый свет», - подчеркнул сам участник ДТП, с которым «Звезде»удалось связаться по телефону.

Участник аварии подтвердил, что его действительно не выпускают из машины ДПС, и он отказался от госпитализации.

«Но мы знаем, что он всегда трезвый, мы за это спокойны. У человека все лицо в крови», - отметил друг водителя.

По его словам, пока нет официальной информации, кто виноват в ДТП, случившемся прямо в центре Москвы в понедельник, 21 сентября. На месте аварии продолжают работать сотрудники ДПС.

Напомним, авария произошла около 16.20 на пересечении улицы Остоженка и переулка Померанцева. По предварительным данным Департамента транспорта Москвы, в произошедшем виноват водитель Infinity, который ехал на красный сигнал светофора.

После столкновения с выезжавшим на перекресток Mercedes машина, за рулем которой находился музыкант, вылетела на тротуар и сбила двух женщин. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.