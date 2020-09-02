В стране и мире Правительство направит на поддержку медицинских работников еще почти 22 миллиарда рублей Кирилл Васин Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Почти 22 миллиарда рублей выделено на поддержку медработников, которые помогают больным с коронавирусом. Распоряжение о дополнительных выплатах врачам, фельдшерам, медсестрам и водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, правительство направило еще 34 миллиарда рублей на выплаты ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Их получат семьи с низкими доходами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует