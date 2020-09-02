Шойгу предложил ввести в школах обязательный экзамен по географии

В российских школах нужно ввести обязательный полноценный экзамен по географии с вопросами, ответы на которые должен знать каждый, уверен министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

«Я считаю, что географию надо знать как таблицу умножения. Кстати, хорошая идея - географическая "таблица умножения". Скажем, 100 вопросов, ответы на которые должен знать каждый», - сказал он в интервью РИА Новости и «Комсомольской правды».

По словам Шойгу, сейчас многие российские школьники и даже студенты высших учебных заведений не могут ответить на элементарные вопросы по географии. Он заверил, что если сегодня прийти в школу и дать учащимся старших классов в руки компас, то они не смогут с ним сделать даже «пару-тройку манипуляций».

Президент РГО уточнил, что это не означает, что молодое поколение глупее, просто сейчас у всех есть навигатор и гаджет, и если первый «приведет куда надо», то второй «расскажет, как это красиво».

Он добавил, что в одном из элитных высших учебных заведений среди студентов был проведен опрос, в ходе которого обучающихся спросили, куда впадает Волга. По словам Шойгу, пять человек ответили, что эта река впадает в озеро Байкал, а двое - что никуда не впадает.

Также в ходе интервью президент РГО рассказал о роли Русского географического общества в истории России, в частности о вкладе общества в расширение границ страны.

РГО - одно из старейших географических обществ мира. Основано в Санкт-Петербурге 18 августа 1845 года по распоряжению Николая I. В рaзные годы обществом руководили предстaвители Российского имперaторского домa, ученые и госудaрственные деятели. Зa последние годы РГО реaлизовaло мaсштaбные проекты, среди которых: фотоконкурс «Сaмaя крaсивaя стрaнa», Междунaродный геогрaфический диктaнт, aрхеолого-геогрaфическaя экспедиция «Кызыл-Курaгино», комплекснaя экспедиция «Гоглaнд», экспедиция по очистке Aрктики и многие другие.