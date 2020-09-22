В стране и мире RT запускает новое шоу с Маргаритой Симоньян Роман Захаров Вопросы к первому выпуску принимаются до 28 сентября. Премьера шоу состоится 1 октября. © Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress RT запускает новое шоу, в котором на вопросы подписчиков отвечает главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Задать видеовопрос можно на сайте chtd.rt.com. Для этого необходимо быть подписанным на YouTube-аккаунты Маргариты Симоньян или RT на русском не менее 90 дней. Вопросы к первому выпуску принимаются до 28 сентября. Премьера шоу состоится 1 октября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует