В стране и мире Новый российский модуль МКС избавили от украинской аппаратуры Кирилл Васин Модуль должен быть выведен в космос в 2021 году. © Фото: Роскосмос Украинскую аппаратуру для нового модуля МКС «Наука» заменили на российскую. Об этом рассказал генеральный конструктор КБ «Салют» (подразделение «Центра имени Хруничева») Сергей Кузнецов. «Прежняя громоздкая система управления, созданная на харьковском "Хартроне", заменена на современную, разработанную и изготовленную в российской "Энергии"», - приводит слова Кузнецова журнал Роскосмоса «Русский космос». Модуль «Наука» должен быть выведен в космос в 2021 году. На сегодняшний день «Наука» является самым современным лабораторным комплексом, которому предстоит работать на околоземной орбите. Чтобы новый модуль пристыковался к МКС потребуется десять выходов в открытый космос. В «Науке» также будет спальное место для третьего российского космонавта и второй туалет российского сегмента МКС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует