В МЧС рассказали о последствиях серии землетрясений под Иркутском

Землетрясение в Иркутской области имело магнитуду 5,9. Уточненные данные обнародовало МЧС России по региону.

Эпицентр землетрясение располагался недалеко от поселка Култук в Слюдянском районе. Подземные толчки начались в 2:05 по местному времени (21:05 мск), через 15 минут была зафиксирована также серия афтершоков (повторных толчков).

По данным ведомства, землетрясение ощущалось в 12 районах области.

«Проводится обследование территорий населенных пунктов», - сообщили в МЧС.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее в Европейско-Средиземноморском сейсмологическем центре сообщили, что очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.