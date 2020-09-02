«Ъ»: российских школьников отправят на дистанционку и каникулы из-за выборов

В связи с проведением выборов на территории России с 11 по 13 сентября школьников временно переведут на дистанционное обучение или каникулы. Данное решение обусловлено тем, что большинство избирательных участков расположено именно в образовательных учреждениях.

В Министерстве просвещения отметили, что единого распоряжения по этому вопросу нет.

«В некоторых регионах школы временно переведут учеников на дистанционное обучение. Некоторые организуют занятия на улице, а другие устроят детям мини-каникулы», - пишет «Коммерсантъ».

На данный момент некоторые регионы уже решили, что в эти дни устроят для учащихся «день здоровья» или организуют экскурсии.

В то же время в Ивановской области рекомендовали школам проводить уроки на природе, в Пермском крае учеников вовсе освободили от уроков.

Уточняется, что занятия в стандартном режиме возобновятся после дезинфекции помещений 14 сентября.