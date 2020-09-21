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Впервые за 15 лет: в Москве открылась крупнейшая выставка работ Энди Уорхола

Виктория Ивашечкина
Диана Сирази
22:05 21.09.2020
В Новой Третьяковке выставили почти две сотни работ художника.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

В Москве впервые за 15 лет открылась крупнейшая выставка одного из самых продаваемых художников в мире Энди Уорхола.

Его называют пионером поп-арта и королем эпатажа, перевернувшего с ног на голову само понятие «произведение искусства». Работы Уорхола вызывают у одних восхищение, у других ужас. И таких экспонатов в Новой Третьяковке выставили почти две сотни. Сама выставка продлится до 10 января следующего года.

Работы этого необычного художника - это философия простоты и доступности для всех. Также Уорхол называл себя бизнес-артистом. После смерти художника его работы начали разлетаться как горячие пирожки.

Его знаменитое полотно «Красный Ленин» десять лет назад было продано почти за миллион долларов.

Будущий гений поп-арта родился в бедной семье иммигрантов из Словакии. При этом он сумел стать одним из самых продаваемых художников в мире. Уорхол начинал с создания обычных рекламных плакатов.

Но простых людей порой привлекало не столько творчество, сколько стиль жизни: скандалы, наркотики, смелые высказывания - все это с лихвой работало на имидж короля поп-арта.

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