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Шойгу рассказал о джине в бутылках на затонувшем корабле XVIII века

Кирилл Васин
12:02 02.09.2020
По словам главы РГО, также на корабле были обнаружены небольшие флаконы. Предположительно в них перевозились компоненты для производства парфюмерии.
Шойгу рассказал о джине в бутылках на затонувшем корабле XVIII века
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Глава Минобороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал о джине, найденном в бутылках на затонувшем голландском корабле XVIII века.

«Мы исследуем затонувший корабль середины XVIII века. Торговое судно, судя по всему, голландское. На нем огромное количество бутылок разных форм, объема. В части из них, судя по всему, был джин», - отметил Шойгу.

По его словам, также на корабле были обнаружены небольшие флаконы. Предположительно в них перевозились компоненты для производства парфюмерии. Шойгу отметил, что в них могло что-то сохраниться. Об этом глава РГО заявил в интервью «Комсомольской правде».

Также Шойгу рассказал, что однажды парфюмеры познакомили его с воссозданным ароматом духов жены великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина Натальи.

«Я однажды держал в руках работу парфюмеров-химиков, которые расшифровали по следам, оставшимся то ли на шарфе, то ли на кашне, духи супруги Пушкина. И я хочу в это верить, сделали аналогичный парфюм. Это действительно запахи того времени», - отметил президент РГО.

Русское географическое общество было основaно по высочaйшему повелению Николaя I 18 августа 1845 годa. В рaзные годы обществом руководили предстaвители Российского имперaторского домa, ученые и госудaрственные деятели.

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