В WhatsApp появится функция одновременного подключения нескольких устройств

В WhatsApp появится функция, с помощью которой можно будет одновременно подключить несколько устройств к одной учетной записи. Об этом сообщает WABetaInfo.

По данным портала, разработчики уже подготовили заключительную версию этой функции и вскоре начнут открытое бета-тестирование.

Таким образом, скоро WhatsApp можно будет использовать одновременно на четырех устройствах.

Напомним, в начале августа в приложении WhatsApp появилась функция, с помощью которой пользователь может проверять подлинность пересланных сообщений.