Под Иркутском зафиксировали мощное землетрясение
Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
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В районе озера Байкал в Иркутской области зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным учреждения, эпицентр землетрясения находился в 71 км к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.