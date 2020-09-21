В стране и мире Под Иркутском зафиксировали мощное землетрясение Анна Касаткина Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. © Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com, Globallookpress В районе озера Байкал в Иркутской области зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По данным учреждения, эпицентр землетрясения находился в 71 км к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине десяти километров. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует