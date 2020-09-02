В Минздраве рассказали, кто сможет принять участие в следующем этапе испытания вакцины от COVID-19
Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено.
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Помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов рассказал о следующем этапе пострегистрационных клинических исследованиях вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.
«К участию в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины "Гам-Ковид-Вак” (Спутник V) для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, допущены граждане в возрасте старше 18 лет», - уточнил Алексей Кузнецов.
Россия стала первой страной, где была зарегистрирована вакцина от короновирусной инфекции, созданная совместно специалистами Минобороны и центром им. Гамалеи.