Путин подписал указ о военно-политической работе в Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ об организации

в Росгвардии военно-политической работы. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Изменения вносятся в положение о Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. В положении появился подпункт 61.1, в котором говорится о том, что в войсках национальной гвардии организуют военно-политическую работу.

Документ вступает в силу со дня подписания, 21 сентября 2020 года.

О том, что в ведомстве появятся военно-политические органы, глава Росгвардии Виктор Золотов объявил в марте. Инициатива, по его словам, связана с «дальнейшим развитием морально-психологического обеспечения в войсках».