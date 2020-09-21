Путин подписал указ о военно-политической работе в Росгвардии
Изменения вносятся в положение о Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент России Владимир Путин подписал указ об организации
в Росгвардии военно-политической работы. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Изменения вносятся в положение о Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. В положении появился подпункт 61.1, в котором говорится о том, что в войсках национальной гвардии организуют военно-политическую работу.
Документ вступает в силу со дня подписания, 21 сентября 2020 года.
О том, что в ведомстве появятся военно-политические органы, глава Росгвардии Виктор Золотов объявил в марте. Инициатива, по его словам, связана с «дальнейшим развитием морально-психологического обеспечения в войсках».