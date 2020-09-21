Отставка министров и туристический голод: как за границей проходит вторая волна коронавируса

Ряд стран уже начал переживать вторую волну коронавируса. Борьба с опасной инфекцией проходит везде по-разному, но очевидно одно: люди устали от нее и требуют не вводить ограничений.

Так, в Израиле ежедневно проходят акции против локдауна. Это, можно сказать, уже успело стать формой политической борьбы.

Черные флаги демонстрантов призывают к отставке правительства Беньямина Нетаньяху. Израиль стал первой страной, официально объявившей карантин из-за второй волны COVID-19.

Ситуация в стране настолько накалилась, что на днях водитель авто пытался врезаться в протестующих в Иерусалиме. Злоумышленника задержали. Ближайшее время он проведет в изоляции, против которой и выступают демонстранты.

Израильские ученые утверждают, что около 20% тяжелобольных коронавирусом умирают в течение двух недель. Таким образом, если темпы заражения не снизятся, в ближайшие полтора месяца в стране будет до 1000 новых смертей.

На марш выходят и коронаскептики в Германии. У большинства демонстрантов есть надпись на рюкзаке: «Пандемии нет». Хотя только за прошедшие выходные в стране 2300 новых случаев заболевания.

По словам местных жителей, паника должна прекратиться. Немцы утверждают, что пандемии нет, из 600 000 живущих в Дюссельдорфе людей только 3 000 случаев заражения.

К слову, частичный локдаун введен и в нескольких беднейших районах испанской столицы, где живут мигранты. Жители Мадрида также против таких избирательных мер.

При этом в Великобритании студентам разрешено приходить на занятия не чаще раза в неделю. О карантине официально пока не объявлено, но ходят слухи, что премьер Борис Джонсон уже поручил просчитать его возможные последствия. Для бюджета нарушителей карантина они могут быть катастрофическими. Штрафы хотят поднять до 10 тысяч фунтов стерлингов.

В Чехии на фоне роста числа заболевших в отставку ушел министр здравоохранения.

А накануне в США состоялась 72-я церемония премии Эмми. Аналог Оскара, только не для кино, а для телевидения. Церемония прошла в формате видеоконференции. А ее ведущий Джимми Киммел и его соведущая Дженнифер Энистон прежде, чем вскрыть конверты, обрабатывали их санитайзером, поджигали и тушили огнетушителем.

Награды раздавали люди в смокингах, больше похожих на скафандры.

При этом США остаются страной с наибольшим количеством смертей от вируса. Число перевалило за 200 тысяч человек. Кандидат в президенты Джо Байден во время недавнего выступления оговорился, и сделал это число больше еще в тысячу раз.