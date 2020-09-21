США ввели санкции против министерства обороны Ирана

США вводят санкции против министерства обороны Ирана и логистических подразделений вооруженных сил страны. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

По его словам, указ, согласно которому США начинают вводить ограничения против Ирана и восстановят оружейное эмбарго в отношении Тегерана, подписан президентом страны.

«Сегодня я предпринимаю первый шаг в соответствии с этим указом, ввожу санкции в отношении министерства обороны Ирана и логистики вооруженных сил», - сказал Помпео журналистам.

Помимо этого, санкции вводятся против Организации оборонной индустрии Ирана и ее руководителя. Помпео отметил, что такие действия это «предупреждение, которое должны услышать во всем мире» о недопустимости нарушения оружейного эмбарго ООН против Ирана.

Кроме того, в санкционный список попали три организации и шесть человек, связанных с Организацией по атомной энергии Ирана. Помпео также объявил о санкциях против президента Венесуэлы Николаса Мадуро по причине его сотрудничества с исламской республикой.