Против искажения фактов: в СК РФ создадут подразделение по борьбе с фальсификацией истории

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что расследованием преступлений о фальсификации истории будет заниматься новое подразделение СК.

По словам главы ведомства, структура будет не только устанавливать виновных в совершении преступлений в годы Второй мировой войны, но и предотвращать попытки исказить исторические факты в наше время.

Ранее бывшие латышские легионеры СС обратились в министерство безопасности и СМИ за помощью. Глава этой организации Андрейс Межмалис заявил, что российские историки публикуют имена и фамилии бывших нацистов, а журналисты разыскивают их по всему миру.

По мнению ветеранов фашистских батальонов, это является нарушением прав человека, вторжение в частную жизнь людей.

Список латышских ветеранов СС опубликовал фонд «Историческая память» в марте прошлого года. Позже российские журналисты внимательно изучили этот документ. И решили отыскать тех, кто в 40-х годах носил гитлеровскую нашивку на рукаве и убивал мирных жителей.

«Ястребы Даугавы», которые сейчас выступают якобы за права человека, воевали на стороне Гитлера с 42-го по 45-й. Нацистские батальоны, сформированные в Риге, сожгли несколько псковских деревень. Людей запирали в сараи. Они же расстреляли около 17 тысяч женщин, детей и стариков под Витебском.

«Работа следственного комитета по расследованию уголовных дел по реабилитации нацизма, постоянных попыток переписать историю сегодня особенно важна», - подтвердила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Совместная работа российских историков, археологов, следователей, которые входят в штаб, уже дает свои плоды. Так, против одного из «Ястребов Даугавы», легионера 19-й гренадерской дивизии СС Висвалдиса Лациса возбуждено уголовное дело.