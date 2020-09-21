Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о мошенничестве Пашаева с квартирой

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможной причастности адвоката Эльмана Пашаева к мошенничеству с недвижимостью. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Ранее СМИ распространили сообщения, что Пашаев может быть замешан в мошенничестве с квартирой одной из московских семей, в результате которого люди остались без жилья. По данным пострадавших, Пашаев обманом прописался в их квартире, а затем приватизировал жилплощадь.

«Глава ведомства поручил изучить все озвученные обстоятельства, дать им всестороннюю правовую оценку, приняв меры к восстановлению нарушенных прав», - говорится в сообщении СК.

Поручение отдано руководителю ГУ СК РФ по Москве. Уточняется также, что при наличии основании против Пашаева может быть возбуждено уголовное дело.