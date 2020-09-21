Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о мошенничестве Пашаева с квартирой
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможной причастности адвоката Эльмана Пашаева к мошенничеству с недвижимостью. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Ранее СМИ распространили сообщения, что Пашаев может быть замешан в мошенничестве с квартирой одной из московских семей, в результате которого люди остались без жилья. По данным пострадавших, Пашаев обманом прописался в их квартире, а затем приватизировал жилплощадь.
«Глава ведомства поручил изучить все озвученные обстоятельства, дать им всестороннюю правовую оценку, приняв меры к восстановлению нарушенных прав», - говорится в сообщении СК.
Поручение отдано руководителю ГУ СК РФ по Москве. Уточняется также, что при наличии основании против Пашаева может быть возбуждено уголовное дело.