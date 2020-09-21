Реализовать потенциал по максимуму: Матвиенко рассказала о новой программе развития лидерства для женщин

В России представили новую образовательную программу «Женщина-лидер». В онлайн-презентации приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Программа разработана мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия - страна возможностей» и Советом Евразийского женского форума. Курс рассчитан на формирование и развитие сообщества успешных женщин, а также вовлечение их в решение самых острых и актуальных проблем.

По словам Матвиенко, пробный формат программы оказался очень востребованным. После анонса программы число мест в первом потоке пришлось увеличить в полтора раза.

«Запрос на женское лидерство растет не только в России, он растет во всем мире. И этот проект - один из способов ответить на него. И я знаю, что разработчики программы сделали все, чтобы участницы получили ответы на актуальные вопросы, приобрели современные навыки компетенции. В итоге они смогут по максимуму реализовать свой лидерский потенциал», - отметила она.

АНО «Россия - страна возможностей» создана в 2018 году по инициативе президента страны Владимира Путина. Одним из самых значимых ее проектов стал всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», который проводится ежегодно.