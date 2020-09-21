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«Не мистическое, а настоящее»: синоптик рассказал о скором бабьем лете в России

Виктория Ивашечкина
19:23 21.09.2020
По словам специалиста, в дневные часы воздух будет прогреваться до 20-22 градусов выше нуля.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Marc VorwerkSULUPRESS.DE globallookpress

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «Звезде» о наступлении настоящего бабьего лета на территории Европейской части России.

«Это не мистическое бабье лето, а настоящее. То, которое очень хорошо описано в российских литературных шедеврах. Под бабьим летом мы понимаем достаточно продолжительный, устойчивый период погоды, которая по своим параметрам близка к летним показателям», - объяснил синоптик.

По его словам, такая погода ожидается уже со вторника, 22 сентября. И продлится она пять-семь дней.

«В этот период мы ожидаем малооблачную погоду без осадков. В частности, это коснется Европейской части России», - подчеркнул специалист.

Если во вторник погода будет еще ветреной в связи с тем, что атмосферное давление станет повышаться, то начиная со среды, 23 сентября, скорость ветра будет незначительной, около 1-6 м/c, уточнил Синенков.

«Температура воздуха практически будет соответствовать нормам середины и конца августа. В дневные часы воздух на территории Европейской части России будет прогреваться до 20-22 градусов тепла. Ночные температуры не будут опускаться ниже значений в 8-11 градусов», - заявил синоптик.

Также он отметил, что атмосферное давление ожидается повышенным. Оно будет колебаться в пределах 753-755 мм ртутного столба.

Ранее россиянам рассказали, в какие регионы придет бабье лето. Увеличение температуры произойдет в связи с перемещением антициклона.

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