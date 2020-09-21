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«Около капота лежала пострадавшая»: очевидица рассказала о ДТП в центре Москвы

Анна Касаткина
19:00 21.09.2020
Двух женщин-пешеходов увезли в больницу с серьезными травмами.
«Около капота лежала пострадавшая»: очевидица рассказала о ДТП в центре Москвы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Очевидица аварии в центре Москвы, в которой пострадали пешеходы, рассказала о первых минутах после происшествия. По словам девушки по имени Валерия, она проходила мимо, когда на место прибыли скорая помощь и пожарная бригада.

«Рядом с машиной скорой помощи сидела молодая девушка в черной кожаной куртке, а около капота белого автомобиля лежала пострадавшая», - сказала собеседница «Звезды».

Авария на пересечении улицы Остоженка и переулка Померанцева произошла около 16.20. По предварительной информации, автомобиль Infinity выехал на перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с другой иномаркой и от удара вылетел на тротуар, по которому шли люди. Двух женщин госпитализировали в медучреждение с серьезными травмами, всего сообщается о троих пострадавших.

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