Сильнейший удар: кадры последствий аварии с пешеходами в центре Москвы

В Москве экстренные службы продолжают работу на месте аварии, в которой пострадали пешеходы. Кадры последствий происшествия публикует телеканал «Звезда».

На месте ДТП собрались прохожие. Автомобиль Infinity, сбивший пешеходов и врезавшийся в здание, получил сильные повреждения. Ударом также повреждена задняя часть второй иномарки.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Авария произошла около 16.20 на пересечении улицы Остоженка и переулка Померанцева. По предварительным данным Департамента транспорта Москвы, в произошедшем виноват водитель Infinity, который ехал на красный сигнал светофора.

После столкновения с выезжавшим на перекресток Mercedes машина вылетела на тротуар и сбила двух женщин. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. По информации ГИБДД, всего в аварии пострадали три человека.