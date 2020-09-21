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Главы МИД ЕС не смогли решить вопрос о санкциях против Белоруссии

Виктория Ивашечкина
18:31 21.09.2020
По словам главы европейской дипломатии, от решения данного вопроса зависит авторитет Евросоюза.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Greg Montani, Pixabay

Главы Министерств иностранных дел стран ЕС не приняли решение по поводу санкций против Белоруссии. Евросоюз не смог заручиться поддержкой всех государств. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, санкции будут обсуждаться позднее на этой неделе на уровне лидеров стран Евросоюза.

«Мы провели политические дискуссии, и, исходя из этого, думаю, что существует консенсус насчет нужды ввести санкции, и надеюсь, что к следующей встрече глав МИД ЕС это станет возможным», - отметил Боррель.

Также, по его словам, введение санкций становится личной целью главы европейской дипломатии. По словам Борреля, от этого решения зависит авторитет Европейского союза и его способность принимать общие решения в сфере внешней политики.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит санкции после протестов в Белоруссии на фоне итогов выборов президента страны. Уточнялось, что тем, кто попадет в санкционные списки, запретят въезд в страны ЕС, их имущество и счета в банках арестуют.

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