США вводят санкции против Мадуро из-за сотрудничества с Ираном

США вводят новые санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Причиной стало сотрудничество с Ираном, заявил госсекретарь Майкл Помпео.

«Мы также вводим санкции в отношении бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро за связи с Ираном», - сказал Помпео журналистам.

По его словам, иранские власти почти два года сотрудничали с властями Венесуэлы для того, чтобы обойти оружейное эмбарго.

Кроме того, заявил Помпео, американские санкции вводятся в отношении Министерства обороны Ирана и логистических подразделений Воздушных сил страны. В санкционный список также добавлены пять иранских ученых за реализацию и помощь в иранской ядерной программе, уточняет РИА Новости.