США вводят санкции против Мадуро из-за сотрудничества с Ираном
По словам госсекретаря Майкла Помпео, иранские власти почти два года сотрудничали с Венесуэлой для того, чтобы обойти оружейное эмбарго.
© Фото: Nicolás Maduro, Facebook
США вводят новые санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Причиной стало сотрудничество с Ираном, заявил госсекретарь Майкл Помпео.
«Мы также вводим санкции в отношении бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро за связи с Ираном», - сказал Помпео журналистам.
По его словам, иранские власти почти два года сотрудничали с властями Венесуэлы для того, чтобы обойти оружейное эмбарго.
Кроме того, заявил Помпео, американские санкции вводятся в отношении Министерства обороны Ирана и логистических подразделений Воздушных сил страны. В санкционный список также добавлены пять иранских ученых за реализацию и помощь в иранской ядерной программе, уточняет РИА Новости.