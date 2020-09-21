Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об увеличении должностных окладов судей в РФ на 3% с 1 октября текущего года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ», - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что российский президент подписал указы об увеличении зарплаты генпрокурору, председателю СК РФ и государственным чиновникам. Таким образом, сотрудники, замещающие госдолжности России, начиная с 1 октября будут получать в 1,03 раза большее вознаграждение за трудовую деятельность.