Момент аварии с пешеходами в Москве попал на видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент столкновения двух иномарок в Москве, одна из которых врезалась в пешеходов. Кадры ДТП опубликовал столичный Департамент транспорта.

Авария произошла около 16.20 на пересечении улицы Остоженки с переулком Померанцева. На кадрах видно, как Infinity врезается в выезжающий на перекресток Mercedes и вылетает на тротуар. Машина ударила в проходивших мимо женщин.

По предварительной информации ГИБДД, пострадали три человека. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства ДТП устанавливаются.