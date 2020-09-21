Момент аварии с пешеходами в Москве попал на видео
Машина вылетела на тротуар и наехала на проходивших по нему женщин.
© Видео: Департамент транспорта города Москвы © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент столкновения двух иномарок в Москве, одна из которых врезалась в пешеходов. Кадры ДТП опубликовал столичный Департамент транспорта.
Авария произошла около 16.20 на пересечении улицы Остоженки с переулком Померанцева. На кадрах видно, как Infinity врезается в выезжающий на перекресток Mercedes и вылетает на тротуар. Машина ударила в проходивших мимо женщин.
По предварительной информации ГИБДД, пострадали три человека. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства ДТП устанавливаются.