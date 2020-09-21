Названы дата и место похорон телеведущего Михаила Борисова

Прощание с российским телеведущим Михаилом Борисовым состоится в среду, 23 сентября, на Большой сцене Театрального института имени Щукина. Гражданская панихида пройдет с 11.00 до 13.00 часов.

Об этом сообщается на официальном сайте института. Также уточняется, что похоронят известного ведущего на Востряковском кладбище в Москве.

Напомним, ведущий передачи «Русское лото» Михаил Борисов скончался в возрасте 71 года в субботу, 19 сентября. Ему стало плохо во время съемок программы. Медики экстренно госпитализировали ведущего и ввели его в медикаментозную кому, но спасти мужчину не удалось.