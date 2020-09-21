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Эксперт подсчитал, во сколько могла обойтись Западу организация беспорядков в Белоруссии

Владимир Расходчиков
18:54 21.09.2020
Политолог рассказал, во сколько примерно обошлась странам Запада организация протестов оппозиционных сил в Белоруссии, и сравнил данную сумму с финансированием Майдана на Украине.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

В эфире программы «Специальный репортаж» политолог Александр Дудчак поделился своими рассуждениями относительно размера финансирования, которое страны Запада готовы предоставить белорусской оппозиции, и сравнил данную сумму с вливаниями в Майдан на Украине.

«Украинский Майдан обошелся порядка пяти миллиардов долларов, как говорила Нуланд, три из них были потрачены до 2012 года, остальное было за короткий срок инвестировано в госпереворот. Здесь (в Белоруссии. - Прим. ред.), наверное, речь может идти о суммах в районе полумиллиарда долларов», - заявил эксперт.

Ранее директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что из США для поддержки протестов в Белоруссии различными путями направили около 20 миллионов долларов. По его словам, на эти деньги готовили уличных активистов, в том числе в Польше, Литве и на Украине.

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